Медведев предложил сменить кураторов ключевых направлений в правительстве РФ

Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции «Единая Россия» перечислил своих кандидатов на должности вице-премьеров нового правительства.

Покинуть посты должны будут экс-вице-премьеры Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин, Юрий Трутнев, а Сергей Приходько должен будет оставить кресло руководителя аппарата правительства. Освободившиеся кресла должны занять Антон Силуанов, Максим Акимов, Юрий Борисов, Алексей Гордеев и Константин Чуйченко.

Оставшихся из прежнего состава замов председатель правительства, в случае вступления в должность, собирается перетасовать, перераспределив между ними по-новому зоны ответственности.

«Реальное время» составило схему грядущих кадровых перестановок, а эксперты издания дали оценку предложенным кандидатурам.