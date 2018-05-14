Власти Казани о домах под снос из-за генплана: «Такое делают в интересах большинства»

Фото: Роман Хасаев

На деловом понедельнике в мэрии города сегодня прокомментировали ситуацию с жителями поселков, чьи дома подпадают под снос из-за строительства дорог в рамках нового генплана Казани. Напомним, что речь идет о Новой Сосновке, Больших Клыках и Карьере.

«Хочу сказать, что такие ситуации возможны, делаются они в интересах большинства», — отметил руководитель мэрии города.

По словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, в разработанном генплане практически нет ни одной дороги, которых не было бы в существующем генплане, а разрешение на строительство домов в проблемных поселках не выдавалось и речь здесь идет исключительно о самостроях. Наличие зарегистрированной собственности в поселке Карьер архитектор объяснила последствиями «дачной амнистии».

«Это двойственность положения, в том числе юридического. Дело в том, что в собственность очень многие здания были переведены не решением города, а решением наших федеральных структур в соответствии с «дачной амнистией». На самом деле, ни градостроительный план земельного участка, ни разрешение на строительство в таких коридорах дорог не выдавались никогда», — объяснила Татьяна Прокофьева.

Сейчас, до строительства дороги, жители смогут продолжить жить в своих дома. Перед застройкой у города появится новая графа расходов — на «достойный выкуп» участков в зоне дороги в соответствии с законодательством.

«Это, конечно, неприятная ситуация. Никому не позавидуешь в ней. Но, тем не менее, государство позаботилось о таких случаях, и если, предположим, есть стратегическая необходимость проведения и наличия дороги на каком-то участке для функционирования города, то такие случаи предусматриваются законодательством», — заметила Прокофьева.

При этом случай с Новой Сосновкой в рамках разработки нового генплана рассматривают отдельно.

«Здесь не столько даже сама дорога имеет значение. Там вопрос в основном из-за конфигурации площади аварийной посадки, которую мы не можем контролировать. Это контролируется совершенно другим документом и не подконтрольно Казани», — говорит архитектор.

Ранее «Реальное время» подробно писало о новом генплане Казани.