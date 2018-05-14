Руководство ЖБИ-3 опровергло информацию о пожаре на территории завода

Начальник юридического отдела ЖБИ-3 Фаат Яруллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» опроверг информацию о том, что пожар произошел на их территории.

«В Московском районе у нас никаких площадей никогда не было и нет. На нашей территории пожара не было. Наш завод находится на Седова, 22», — уточнил Яруллин.

Ранее МЧС сообщило о возгорании на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 (ориентир — ул. Автосервисная, 7). К настоящему времени удалось ликвидировать открытое возгорание.

В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с ожогами голеней и спины.