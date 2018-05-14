В результате пожара на ЖБИ-3 пострадал один человек

В результате пожара на площадке в районе ЖБИ-3 пострадал работник предприятия. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадавшего госпитализировали в РКБ с ожогами голеней и спины. На каком предприятии работает пострадавший не указывается.

«Пусть дознание разбирается», — заявили в МЧС.

В настоящее время спасатели уже ликвидировали открытое горение. Отмечается, что возгорание произошло на частном предприятии по производству краски, которое арендовало площади на заводе ЖБИ. Горели 12 емкостей по 25-30 куб. м каждая.

Напомним, из-за пожара был объявлен 4-й номер вызова со сложной обстановкой и запросом дополнительных сил.