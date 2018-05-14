Роскачество не выявило массовой фальсификации молочных продуктов

Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество завершили масштабную проверку молочной продукции.



В ходе мероприятий были проверены образцы 250 федеральных и региональных брендов творога (9% жирности), молока (3,2%) и сливочного масла (72,5%).

Согласно исследованию, 72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82, 28 проб творога из 73 соответствуют всем обязательным требованиям. Таким образом, недочеты были выявлены в 20% проб молока, 35% образцах сливочного масла и в 60% проверенного творога.

«По итогам испытаний, превышения микробиологических показателей (в том числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка) были обнаружены лабораториями контрольно-надзорных органов в 5 из 90 торговых марок молока, в 22 из 73 брендов творога и в 8 из 82 сливочного масла», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается.



Ранее в Роскачестве заявили, что на российском рынке нет идеального готового шашлыка.