Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тхэквондо в Казани

Сборная России заняла первое место в командном зачёте чемпионата Европы по тхэквондо, который прошел в Казани.

В заключительный день состязаний золото и серебро завоевал Владислав Ларин (весовая категория свыше 87 кг). Еще две серебряные награды в копилку сборной принесли Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Арина Животкова (до 73 кг). Бронзовые медали выиграли Олег Кузнецов, Юрий Кириченко (оба — свыше 87 кг) и Ольга Иванова (свыше 73 кг).

Таки образом, у сборной России стало 15 медалей, среди которых четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых. Вторыми стали представители Турции, третье место заняла команда Хорватии, передает РТ.

На предыдущем чемпионате Европы в швейцарском Монтре, который проходил в 2016 году, российская команда заняла третье место.

Напомним, ранее россиянин Сармат Цакоев стал серебряным призером чемпионата Европы по тхэквондо в Казани.