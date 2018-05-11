Россиянин Цакоев завоевал серебро в весе до 68 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани

Россиянин Сармат Цакоев стал серебряным призером чемпионата Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.

В финале в весовой категории до 68 кг он уступил британцу Кристиану Макнейшу. Бронзовыми призерами стали россиянин Вячеслав Минин и поляк Кароль Робак, передает ТАСС.

Стоит отметить, что 18-летний Цакоев проводит первый сезон на взрослом уровне.

Сборная России по итогам двух дней соревнований завоевала две золотые, три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы. Турнир в Казани завершится 13 мая.

Подробнее о первом дне соревнований — в материале «Реального времени».