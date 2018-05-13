США могут ввести санкции против европейских компаний за сотрудничество с Ираном

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли Вашингтон применять санкции в отношении европейских компаний, которые продолжают сотрудничать с Ираном.

«Это возможно», — заявил Болтон.



По его словам, введение санкций будет зависеть от действий других правительств.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. После этого Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выходить из соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между несколькими странами. Кроме Ирана, США и России подписи по сделке поставили Великобритания, Китай, Германия и Франция.