Лавров: Россия не выйдет из ядерного соглашения с Ираном

Россия останется приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, передает «Коммерсант».

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Также в заявлении американского лидера говорится о том, что США усилят санкции против Ирана. Кроме того, под них подпадут контрагенты страны.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между несколькими странами.

Кроме Ирана, США и России подписи по сделке поставили Великобритания, Китай, Германия и Франция. В рамках программы Иран отказался от развития военной ядерной программы в обмен на постепенную отмену международных экономических санкций.

