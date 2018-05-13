«Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини

Руководство футбольного клуба «Зенит» объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини. Расторжение произошло по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

Соглашение с итальянским специалистом прекратит свое действие в понедельник, 14 мая. Сегодня «Зенит» под его руководством проводит матч последнего тура чемпионата России против команды «СКА-Хабаровск», сообщает «РИА Новости».

Напомним, 1 июня прошлого года стало известно о назначении Манчини тренером питерского «Зенита». Контракт с 52-летним специалистом был рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на два сезона.