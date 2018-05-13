Количество заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 достигло 750 тысяч

Количество заказанных паспортов болельщика, при помощи которых можно будет посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, достигло 750 тысяч.

«На 13 мая 2018 года заказано 750 тыс. паспортов болельщика, половина из которых заказана россиянами. 32 тыс. заявок поступило из США, более 25 тыс. — из Мексики, 23 тыс. — из Китая, 20,6 тыс. — из Аргентины, 19,4 тыс. — из Колумбии, 17 тыс. — из Перу, 16 тыс. — из Германии, 15 тыс. — из Бразилии и 12,6 тыс. — из Египта», — передает слова оргкомитета «Россия-2018» ТАСС.



Ранее паспорт болельщика получили президент Татарстана Рустам Минниханов, президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.