Президент Татарстана получил паспорт болельщика ЧМ-2018
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов получил паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Ранее свой паспорт болельщика в Сочи получили президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.
Добавим, что всего заявки на получение паспорта болельщика направили свыше 500 тысяч человек. Половина из этого числа россияне, половина — иностранцы. Среди последних лидируют представители США (22 тыс. человек), Мексики (16 тыс.), Китая (14 тыс.) и Колумбии (14 тыс).ОбществоВласть Татарстан
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