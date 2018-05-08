Президент Татарстана получил паспорт болельщика ЧМ-2018

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов получил паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее свой паспорт болельщика в Сочи получили президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Добавим, что всего заявки на получение паспорта болельщика направили свыше 500 тысяч человек. Половина из этого числа россияне, половина — иностранцы. Среди последних лидируют представители США (22 тыс. человек), Мексики (16 тыс.), Китая (14 тыс.) и Колумбии (14 тыс).