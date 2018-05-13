Экс-премьер Армении заявил, что доволен назначениями в новом правительстве

Экс-премьер Армении Армен Дарбинян доволен назначениями в новом правительстве страны. Об этом он написал в Facebook.

«Я хочу приветствовать состав нового правительства во главе с Николом Пашиняном. Кроме единичных компромиссных назначений, все остальные министры являются образованными и идейными людьми», — отметил Дарбинян. Он также добавил, что «все те, у кого есть знания и опыт, должны помочь новому правительству».



Напомним, президент Армении Армен Саркисян назначил всех министров в составе нового правительства.