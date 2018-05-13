Lamborghini Папы Римского продали на аукционе в Монако за €715 тысяч

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Автомобиль Папы Римского Lamborghini Huracan (белый с золотыми полосками) был продан на аукционе в Монако в четыре раза дороже рыночной стоимости — за €715 тыс.

Предполагается, что вырученные деньги пойдут на благотворительность, в том числе на помощь христианским беженцам, которые покинули свои дома из-за деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство, сообщает ТАСС.

Отмечается, что автомобиль был подарен Франциску в ходе аудиенции с руководством Lamborghini. Папа Римский сразу принял решение продать его на аукционе, но сначала выставил в музее компании в окрестностях Болоньи.

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