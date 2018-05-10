Сборная России в овертайме уступила Чехии на чемпионате мира по хоккею

Сборная России сегодня уступила в овертайме команде Чехии в четвертом матче чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча прошла в Копенгагене на «Роял Арене» и завершилась со счетом 4:3. Это поражение стало для сборной России первым на турнире.

В составе россиян отличились Никита Нестеров (2-я минута), Михаил Григоренко (21-я) и Александр Барабанов (26-я). У чехов результативными бросками отметились Давид Крейчи (15-я), Дмитрий Яшкин (19-я) и Давид Пастрняк (25-я и 64), чья шайба в овертайме принесла сборной Чехии победу.

Таким образом, после четырех сыгранных матчей сборная России занимает второе место в группе А, набрав 10 очков. На первом месте идет команда Швеции (12 очков), не потерпевшая ни одного поражения.

Напомним, что в прошлом матче турнира сборная России уверенно обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0.