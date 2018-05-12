ПФР: самому старому пенсионеру России 128 лет

Самым старым пенсионером России является женщина, родившаяся 1 июля 1889 года, живущая в Чечне. Об этом сообщает RT со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Всего в стране получают пенсию 37 россиян старше 110 лет. Больше всего таких пенсионеров проживают в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

При этом наибольшее число пенсионеров, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пора перевести обсуждение повышения пенсионного возраста на законодательный уровень.

Добавим, что самым пожилым человеком на Земле, возраст которого подтвержден официально, считалась японка Наби Тадзима, которая умерла в апреле этого года в возрасте 117 лет