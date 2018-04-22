На 118-м году жизни умер самый старый человек на Земле

Японка Наби Тадзима, считавшаяся с сентября 2017 года самой пожилой женщиной планеты, умерла в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет. Об этом сообщает ABC.

Тадзима возглавила список долгожительниц после того, как скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун, которая была старше ее на пять месяцев. Старейшая в мире женщина родилась 4 августа 1900 года. У нее осталось 140 потомков, включая 35 прапраправнуков. Тадзима входит в тройку старейших долгожителей в истории.

По данным Американского общества геронтологии, теперь старейшей жительницей планеты является другая японка — Чийо Йосида. Через 10 дней ей должно исполниться 117 лет.

