Секретарь Совбеза РФ посетит матчи «Финала четырех» в Казани
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня прилетел в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
В международном аэропорту «Казань» гостя встречали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
Николай Патрушев в рамках своего визита в столицу Татарстана проведет ряд деловых встреч, а также посетит матчи «Финала четырех» волейбольной Лиги Чемпионов, которые пройдут в «Баскет-холле» 12-13 мая.
Отметим, что Патрушев много лет возглавлял Всероссийскую федерацию волейбола, а в настоящее время является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола.
Ранее определился первый финалист Лиги чемпионов. Волейболисты из города Чивитанова-Марке обыграли в полуфинале польскую «Заксу» со счетом 3:1.ОбществоВласть Татарстан
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