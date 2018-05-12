Секретарь Совбеза РФ посетит матчи «Финала четырех» в Казани

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня прилетел в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В международном аэропорту «Казань» гостя встречали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.



Николай Патрушев в рамках своего визита в столицу Татарстана проведет ряд деловых встреч, а также посетит матчи «Финала четырех» волейбольной Лиги Чемпионов, которые пройдут в «Баскет-холле» 12-13 мая.

Отметим, что Патрушев много лет возглавлял Всероссийскую федерацию волейбола, а в настоящее время является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола.

Ранее определился первый финалист Лиги чемпионов. Волейболисты из города Чивитанова-Марке обыграли в полуфинале польскую «Заксу» со счетом 3:1.