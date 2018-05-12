Итальянская «Чивитанова» стала первым финалистом Лиги чемпионов
Волейболисты из города Чивитанова-Марке обыграли в полуфинале польскую «Заксу» со счетом 3:1 и вышли в финал, который пройдет завтра, 13 мая, в «Баскет-холле».
Самыми результативными в составе итальянской команды стали Цветан Соколов с 20 баллами, Сандер с 14 очками и Честер с шестью. В составе «Заксы» больше всех очков набрали Морис Торрес (20) и Сэм Деро (10).
Напомним, что второй полуфинал пройдет между казанским «Зенитом» и итальянской «Перуджей». Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Победители сойдутся в финале 13 мая в «Баскет-холле» в 19.00.
Справка
Лига чемпионов. Полуфинал
Закса (Кендзежин-Козле, Польша) – Чивитанова (Италия) – 1:3 (21:25, 25:22, 15:25, 18:25)
Закса: Деро (10), Висневски (8), Торрес (20), Бушек (0), Бенек (9), Тоньютти-К (1) – стартовый состав, Заторски (либеро), Шимура (8), Юнгевич (0), Семенюк (2), Фаласки (0).
Чивитанова: Сандер (14), Честер (6), Кристенсон (4), Хуанторена (18), Станкович-К (5), Соколов (20) – стартовая шестёрка, Гребенников (либеро), Ковар (1), Жуковский (0), Маркизио (0).
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