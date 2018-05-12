Итальянская «Чивитанова» стала первым финалистом Лиги чемпионов

Волейболисты из города Чивитанова-Марке обыграли в полуфинале польскую «Заксу» со счетом 3:1 и вышли в финал, который пройдет завтра, 13 мая, в «Баскет-холле».

Самыми результативными в составе итальянской команды стали Цветан Соколов с 20 баллами, Сандер с 14 очками и Честер с шестью. В составе «Заксы» больше всех очков набрали Морис Торрес (20) и Сэм Деро (10).

Напомним, что второй полуфинал пройдет между казанским «Зенитом» и итальянской «Перуджей». Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Победители сойдутся в финале 13 мая в «Баскет-холле» в 19.00.