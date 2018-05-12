В Черногории зарезали украинскую миллионершу Анастасию Лашманову
В Черногории найдена мертвой одна из богатейших женщин Украины — Анастасия Лашманова. Об этом сообщает издание Vijesti.
Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 11 мая в ее квартире в городе Которе. В настоящий момент обстоятельства смерти выясняются.
Гибель украинки подтвердил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры», — написал он в Twitter.
Анастасия Лашманова была директором компаний Mimoza Group и Sea Trade, владела отелем Mimoza и комплексом La Perla в Тивате, а также салоном красоты Femme fatale. Стоимость активов Лашмановой, по информации Fosmedia, оценивается в 105 миллионов евро.
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