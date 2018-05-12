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В Черногории зарезали украинскую миллионершу Анастасию Лашманову

18:59, 12.05.2018 1
В Черногории зарезали украинскую миллионершу Анастасию Лашманову
Фото: скриншот видео youtube.com

В Черногории найдена мертвой одна из богатейших женщин Украины — Анастасия Лашманова. Об этом сообщает издание Vijesti.

Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 11 мая в ее квартире в городе Которе. В настоящий момент обстоятельства смерти выясняются.

Гибель украинки подтвердил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры», — написал он в Twitter.

Анастасия Лашманова была директором компаний Mimoza Group и Sea Trade, владела отелем Mimoza и комплексом La Perla в Тивате, а также салоном красоты Femme fatale. Стоимость активов Лашмановой, по информации Fosmedia, оценивается в 105 миллионов евро.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:52
    Лашманова не татарская фамилия?
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