«Оренбург» стал чемпионом Футбольной национальной лиги

Футбольный клуб «Оренбург» из одноименного города стал победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18. В матче 38-ого тура команда в гостях сыграла вничью с «Тамбовом» — 1:1.

Таким образом, «Оренбург» набрал 84 очка, что обеспечило клубу чемпионство ФНЛ сезона-2017/18. В параллельном матче самарские «Крылья Советов» уступили в гостях «Лучу-Энергии» со счетом 0:2 и заняли второе место с 82 очками.

Третье место в текущем сезоне ФНЛ занял красноярский «Енисей» (81 очко), четвертое «Тамбов» (68 очков).

Теперь «Оренбург» и «Крылья Советов» примут участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). «Енисей» и «Тамбов» примут участие в стыковых матчах за право выступить в РФПЛ в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что вместимость стадиона ФК «Оренбург» будет увеличена до 12 тысяч мест.