Ева Мурзагулова из Красногорска победила на международном вокальном конкурсе в Греции

Жительница Красногорска 14-ти летняя Ева Мурзагулова заняла первое место в вокальном конкурсе 8-го международного фестиваля Paradise Holiday VOICE. Об этом сообщается на портале Красногорска Московской области.

Конкурс проходил в Олимпии (Греция) с 4 по 11 мая. В программе фестиваля участвовали артисты от 7 до 18-ти лет из стран СНГ, Прибалтики, Израиля, Греции и других государств.

Отец Евы, заместитель главы администрации Красногорска Ростислав Мурзагулов рассказал о своих впечатлениях от победы дочери:

— Я с волнением и тревогой наблюдаю на первыми шагами своего ребенка в шоу-бизнесе. Я горжусь ее незаурядными вокальными данными, но как и любой отец опасаюсь тех шишек, которые она несомненно набьет на этом пути. Так или иначе — выбор она уже сделала и влиять на это я уже не могу.

Отметим также, что Ева Мурзагулова стала обладателем специального приглашения международного фестиваля «Средиземное море-2018», участие в котором принимают представители 12 стран мира.