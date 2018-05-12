Ректоры раскритиковали систему оценки качества российских вузов

Ректоры крупнейших вузов России раскритиковали существующую систему оценки качества высшего образования и предложили ее скорректировать. Об этом шла речь 11 мая на экспертном заседании ассоциации «Глобальные университеты» и ассоциации ведущих университетов.

Для изменения текущей ситуации участники заседания предложили разработать новую «комплексную» систему оценки образовательного процесса в высших учебных заведениях.



По их мнению, ответственность за проведение проверок необходимо передать от Рособрнадзора к уполномоченным профессиональным ассоциациям и федеральным учебно-методическим объединениям.

В качестве критериев оценки они предлагают проводить анализ качества научных и проектных работ, независимое тестирование студентов, оценивать средний заработок выпускников, а также вычислить соотношение зарплаты педагогических работников со средней по региону, передает РБК.

Также участники совещания предложили провести эксперимент по отмене подобных аккредитаций для тех вузов, которые имеют право на собственные образовательные стандарты.



Ранее президент России Владимир Путин в новом майском указе поручил правительству обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. По качеству общего образования Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира.