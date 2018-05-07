Российское образование должно войти в топ-10 мира по качеству

Президент России Владимир Путин в новом майском указе поручил правительству обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования.



При этом Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Кроме того, необходимо создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, чтобы обеспечить качество, а также доступность образования всех видов и уровней.

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся», — говорится в документе.

Отмечается, что необходимо внедрить в общее и среднее образование новые методы обучения и воспитания и образовательные технологии.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Отмечается, что указ принят в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны.