Санируемый «ФК Открытие» проведет в рамках ПМЭФ «квартирник» с группой «Чайф»

Банк «ФК Открытие», который санирует Центробанк, проведет традиционный «квартирник» на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации, хедлайнером мероприятия, которое будет закрытым, выступит группа «Чайф». Сумму гонорара музыкантов не сообщается.

В банке отметили, что «к настоящему моменту основные этапы санации банка завершены», а сам банк «успешно развивается в качестве самостоятельного финансово-кредитного института, о чем говорят финансовые результаты за первый квартал, по итогам которого банк заработал 6 млрд рублей».



Среди других причин, по которым банк, несмотря на санацию, решил провести «квартирник» — создание новых партнерских отношений: банк рассматривает свое мероприятие «как одну из возможностей развития в этом направлении». В связи с этим «руководство «Открытия» приняло решение поддержать традицию и провести квартирник и в текущем году».

Ранее сообщалось, что проблемные активы «ФК Открытие» на начало года превысили 400 млрд рублей.

