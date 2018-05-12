Шамиль Газизов: «Переход Стоцкого в «Краснодар» связан с политикой «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал договоренность о трансфере полузащитника команды Дмитрия Стоцкого в «Краснодар».

«Переход Стоцкого в «Краснодар» связан с политикой клуба. Мы давно ее выбрали и придерживаемся. Наша задача, чтобы футболисты у нас прогрессировали. И если есть предложение от более серьезного клуба, где он будет еще лучше прогрессировать, то мы препятствовать не будем.

«Краснодар» интересуется и Беленовым? Нечего комментировать то, чего официально нет. Интересуются много кем, в том числе и Сергеем Богдановичем. Мы всегда готовы к переговорам по любому члену нашего клуба», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее стало известно, что башкирский клуб расстается с Дмитрием Стоцким.