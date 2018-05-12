Новости общества

14:25 МСК
Новости раздела
Общество

В Елабуге подорожал проезд на общественном транспорте — до 18 рублей

13:25, 12.05.2018
В Елабуге подорожал проезд на общественном транспорте — до 18 рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Елабуге с сегодняшнего дня, 12 мая, подорожал проезд на общественном транспорте — с 16 до 18 рублей.

Как сообщает «Елабуга Онлайн», информацию о подорожании проезда подтвердил руководитель исполкома города Рамиль Марданов.

Предыдущее повышение стоимости проезда на общественном транспорте в Елабуге было проведено в феврале 2017 года.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Казани может подорожать к концу лета.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также