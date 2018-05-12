В Елабуге подорожал проезд на общественном транспорте — до 18 рублей
В Елабуге с сегодняшнего дня, 12 мая, подорожал проезд на общественном транспорте — с 16 до 18 рублей.
Как сообщает «Елабуга Онлайн», информацию о подорожании проезда подтвердил руководитель исполкома города Рамиль Марданов.
Предыдущее повышение стоимости проезда на общественном транспорте в Елабуге было проведено в феврале 2017 года.
Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Казани может подорожать к концу лета.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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