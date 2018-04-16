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Проезд в общественном транспорте Казани может подорожать к концу лета

11:32, 16.04.2018 4
Проезд в общественном транспорте Казани может подорожать к концу лета
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани к концу лета могут поднять стоимость билетов в общественном транспорте. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии города рассказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков в ответ на вопрос «Реального времени».

— Перевозчики готовят обращение в Госкомитет по тарифам. Думаю, более активно о повышении тарифов стоит говорить к концу лета. Вообще, объективная реальность такова, что тарифы необходимо повышать, — прокомментировал Абдулхаков.

По его словам, за 2 последних года, когда стоимость проезда оставалась на уровне 25 рублей, только инфляция составила 2,5 рубля.

— А тут помимо инфляции достаточно серьезное повышение было на горюче-смазочные материалы, на запасные части. Хотя «МАЗ» — это автобусы нашего союзного государства, в них вся начинка импортная. У них двигатели — «Мерседес», вся электроника — «бошевская» и так далее. Стоимость всех запасных частей соответствует курсу валют, а он пока растет, — отметил председатель комитета.

Ранее «Реальное время» писало, что контролерам общественного транспорта могут разрешить требовать у пассажиров документы.

ОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Пока за проезд платим как за буханку хлеба. И что, будем платить как за две буханки?!. Не стоит проезд столько. Москвичи вон как разбежались со своими предложениями. А быть может, любителей обдирать народ лучше отправить куда- нибудь в сферу производства, чтобы познали, как достается рубль?..
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  • Анонимно 16 апр
    пусть покупают нефазы пазики итд . почему чиновники все свои проблемы решают за счет народа?. не все же получают миллионы ежемесячно.
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  • Анонимно 16 апр
    У водителей зарплаты маленькие? Кондуктора билеты пассажирам, кто за наличку расплачивается, практически не дают, работают на свой и водителя карман. Да и особо кондуктора себя не утруждают, кто протянул с того взяли, а кто отвернулся к тому и не обращаются. В первую очередь нужно попробовать поднять собираемость платы, причем не в личный карман, тогда может и не нужно будет повышать стоимость проезда.
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  • Анонимно 19 апр
    что бы в карман себе кондуктор не брал,нужно обязать всех пользоваться транспортной картой,тогда брать нечего будет
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