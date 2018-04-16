Проезд в общественном транспорте Казани может подорожать к концу лета

В Казани к концу лета могут поднять стоимость билетов в общественном транспорте. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии города рассказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков в ответ на вопрос «Реального времени».

— Перевозчики готовят обращение в Госкомитет по тарифам. Думаю, более активно о повышении тарифов стоит говорить к концу лета. Вообще, объективная реальность такова, что тарифы необходимо повышать, — прокомментировал Абдулхаков.

По его словам, за 2 последних года, когда стоимость проезда оставалась на уровне 25 рублей, только инфляция составила 2,5 рубля.

— А тут помимо инфляции достаточно серьезное повышение было на горюче-смазочные материалы, на запасные части. Хотя «МАЗ» — это автобусы нашего союзного государства, в них вся начинка импортная. У них двигатели — «Мерседес», вся электроника — «бошевская» и так далее. Стоимость всех запасных частей соответствует курсу валют, а он пока растет, — отметил председатель комитета.

Ранее «Реальное время» писало, что контролерам общественного транспорта могут разрешить требовать у пассажиров документы.

