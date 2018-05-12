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Доход главы «Роскосмоса» за 2017 год вырос с 96,2 до 108,5 млн рублей

12:58, 12.05.2018
Доход главы «Роскосмоса» за 2017 год вырос с 96,2 до 108,5 млн рублей
Фото: kremlin.ru

По итогам 2017 года генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заработал 108,5 млн рублей против 96,2 млн годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ГК.

По основному месту работы в прошлом году он заработал 71,5 млн рублей.

В собственности Комарова находятся пять земельных участков, жилой дом, участок газопровода и нежилое помещение, а также автомобили Lada Largus и Mercedes-Benz Vianо. В его пользовании находится земельный участок.

Супруга гендиректора не задекларировала доход. В собственности — три квартиры, машино-место, автомобили Mercedes-Benz Vianо и Range Rover Evoque, в пользовании — жилой дом.

Ранее «Роскосмос» заказал транспортировку двух «Фрегатов» на Восточный к 1 декабря 2018 года.

Промышленность
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