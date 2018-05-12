Доход главы «Роскосмоса» за 2017 год вырос с 96,2 до 108,5 млн рублей

По итогам 2017 года генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заработал 108,5 млн рублей против 96,2 млн годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ГК.

По основному месту работы в прошлом году он заработал 71,5 млн рублей.

В собственности Комарова находятся пять земельных участков, жилой дом, участок газопровода и нежилое помещение, а также автомобили Lada Largus и Mercedes-Benz Vianо. В его пользовании находится земельный участок.



Супруга гендиректора не задекларировала доход. В собственности — три квартиры, машино-место, автомобили Mercedes-Benz Vianо и Range Rover Evoque, в пользовании — жилой дом.

Ранее «Роскосмос» заказал транспортировку двух «Фрегатов» на Восточный к 1 декабря 2018 года.