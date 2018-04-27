«Роскосмос» заказал транспортировку двух «Фрегатов» на Восточный к 1 декабря 2018 года

Два разгонных блока «Фрегат» для запуска спутников «Метеор-М» и «Канопус-В» должны быть доставлены на космодром Восточный к 1 декабря 2018 года, говорится в документации корпорации «Роскосмос».

Цена двух государственных контрактов составила 79,2 млн рублей. Отмечается, что изначально запуски планировались на октябрь-ноябрь текущего года, сообщает ТАСС.

Напомним, самарское АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» ( РКЦ «Прогресс») получило заказ на изготовление и поставку трех ракет-носителей «Союз-2.1а» стоимостью 1,2 млрд рублей каждая. Ракеты должны быть поставлены до 25 ноября 2019 года.