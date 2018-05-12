Кафе в Казани запретили включать в чек сумму чаевых

Вахитовский районный суд Казани признал незаконным взимание платы за обслуживание в кафе. Отмечается, что обслуживание потребителей является прямой обязанностью сотрудников общепта и платить за это должен работодатель.

«Решением Вахитовского районного суда Казани иск Управления удовлетворен, действия ООО «Семеный дворик» признаны противоправными, а на общество возложена обязанность по прекращению таких действий», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.



По данным ведомства, ответчик пока не обжаловал решение.

Ранее рестораторов предупредили о строжайших проверках Роспотребнадзора во время подготовки к приему иностранных гостей.