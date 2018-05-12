В Стерлитамаке ТЦ «Юго-Западный» с 8 июня закроют на реконструкцию

В Стерлитамаке с 8 июня закроют на реконструкцию один из крупнейших ТЦ города — «Юго-западный». Об этом сообщает ИА «Башинформ».

«Здание, в котором находится торговый центр, требует реконструкции, которую невозможно провести без закрытия», — уточнили представители ТЦ.

Отмечается, что «Юго-Западный» функционирует уже на протяжении 15 лет. До 8 июня торговый центр будет работать в штатном режиме.

Ранее «Реальное время» писало, что в Уфе суды постановили закрыть ТЦ «Азия» и ООО «Центр развития «Восточный клуб». Причиной закрытия стали нарушения пожарной безопасности.