В Уфе суды постановили закрыть ТЦ «Азия» и «Восточный клуб»

В Уфе суды постановили закрыть ТЦ «Азия» и ООО «Центр развития «Восточный клуб». Причиной закрытия стали нарушения пожарной безопасности.

В торговом центре, принадлежащем кооперативу «Гурьевский», проверка выявила неработающие пожарную сигнализацию и системы пожаротушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В «Восточном клубе», который специализируется на спортивных секциях и допобразовании для детей, также обнаружены нарушения. В центре недостаточно эвакуационных выходов.

«Учитывая, что эксплуатация указанных комплексов небезопасна для посетителей и сотрудников центров, прокуроры районов в судебном порядке потребовали устранения нарушений», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры приставы уже закрыли «Восточный клуб».