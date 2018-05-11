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В Москве возбудили дело против мужчины, пронесшего в метро росгвардейца

23:29, 11.05.2018
В Москве возбудили дело против мужчины, пронесшего в метро росгвардейца
Фото: скриншот видео youtube.com

В Московском метро молодой человек обхватил руками полицейского и пронес его по вестибюлю станции. В результате в отношении парня возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 6 мая 2018 года на станции метро Сухаревская. По версии следствия, молодой человек умышленно желал воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка и демонстративно сковал движения сотрудника полиции.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.

Происшествия
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