В Татарстане за три месяца зафиксировали 699 нарушений в сфере оборота алкогольной продукции

В Татарстане за 3 месяца 2018 года было выявлено 699 нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции у 602 хозяйствующих субъектов. Об этом рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на заседании, которое провел президент РТ Рустам Минниханов.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе, сообщает пресс-служба президента РТ.

В результате проверок из незаконного оборота изъято порядка 12 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Общая сумма штрафов составила 7,8 млн рублей.

Напомним, что в Казани на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 ограничат продажу алкоголя.