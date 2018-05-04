В Казани на время проведения ЧМ-2018 ограничат продажу алкоголя

В Казани на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Продажа алкоголя будет ограничена 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5, 6 июля 2018 года около следующих объектов:

Стадион «Казань Арена»

Железнодорожный вокзал «Казань-1», Центральный стадион, ул. Баумана, ул. Петербургская, набережная реки Казанки

Железнодорожный вокзал «Казань-2»

Автовокзал «Южный»

Автовокзал «Восточный»

Международный аэропорт «Казань»

Фан-фест-зона на дни проведения матчей

Также ограничения коснутся фан-фест зоны в дни проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля 2018 года, за исключением 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в бесплатных поездах ЧМ-2018 болельщикам могут начать продавать крепкий алкоголь.