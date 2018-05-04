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В Казани на время проведения ЧМ-2018 ограничат продажу алкоголя

13:10, 04.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В Казани на время проведения ЧМ-2018 ограничат продажу алкоголя
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Продажа алкоголя будет ограничена 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5, 6 июля 2018 года около следующих объектов:

  • Стадион «Казань Арена»
  • Железнодорожный вокзал «Казань-1», Центральный стадион, ул. Баумана, ул. Петербургская, набережная реки Казанки
  • Железнодорожный вокзал «Казань-2»
  • Автовокзал «Южный»
  • Автовокзал «Восточный»
  • Международный аэропорт «Казань»
  • Фан-фест-зона на дни проведения матчей

Также ограничения коснутся фан-фест зоны в дни проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля 2018 года, за исключением 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в бесплатных поездах ЧМ-2018 болельщикам могут начать продавать крепкий алкоголь.

СпортФутбол Татарстан
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