В Казани на время проведения ЧМ-2018 ограничат продажу алкоголя
В Казани на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
Продажа алкоголя будет ограничена 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5, 6 июля 2018 года около следующих объектов:
- Стадион «Казань Арена»
- Железнодорожный вокзал «Казань-1», Центральный стадион, ул. Баумана, ул. Петербургская, набережная реки Казанки
- Железнодорожный вокзал «Казань-2»
- Автовокзал «Южный»
- Автовокзал «Восточный»
- Международный аэропорт «Казань»
- Фан-фест-зона на дни проведения матчей
Также ограничения коснутся фан-фест зоны в дни проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля 2018 года, за исключением 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что в бесплатных поездах ЧМ-2018 болельщикам могут начать продавать крепкий алкоголь.СпортФутбол Татарстан
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