СМИ: новое правительство России проведет первое заседание 17 мая

Заседание кабмина России в новом составе пройдет 17 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Как ожидается, к 17 мая уже будет сформирован и утверждён новый состав кабмина. На следующей неделе, в четверг, пройдет первое заседание», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что президент России Владимир Путин 8 мая назначил Дмитрия Медведева председателем правительства.

Ранее Медведев обозначил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата).

