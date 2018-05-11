Посольство России призвало Британию к участию в урегулировании ситуации в Сирии

Россия призывает правительство Великобритании прекратить «указывать пальцем» на других и подключиться к дипломатическому процессу урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сказано в сообщении российского посольства в Лондоне.

«Именно Великобритания официально поддерживает воинственную сирийскую оппозицию и постоянно поощряет действия по свержению правительства в Дамаске. Именно Британия предоставляет финансовую поддержку «Белым каскам» — организации, которая вместо предоставления гуманитарной помощи, выступает как умелый производитель фейковых новостей», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты напомнили, что британская сторона также игнорирует положительный эффект, который был получен после запуска «астанинского процесса».

В посольстве также отметили, что Британия вместе с США и Францией «совершила акт агрессии против Сирии», нанеся удары по сирийской территории.

Ранее в Кремле опровергли информацию о новых поставках С-300 Сирии.