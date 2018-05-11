В Кремле опровергли информацию о новых поставках С-300 Сирии

Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что переговоры о поставке Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 не ведутся.

«Пока ни о каких поставках современных новых систем речи не идет», — цитируют «Известия» ответ Кожина на вопрос о передаче Сирии системы С-300. Он также отметил, что у сирийских вооруженных сил есть «все, что надо».

Ранее стало известно, что Россия доставила в Сирию батарею зенитной ракетной системы С-300. Сообщалось, что комплекс предназначен обеспечивать безопасность военно-морской базы в Тартусе.

