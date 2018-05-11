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Представитель Кудрина не подтвердил его согласие возглавить Счетную палату

17:32, 11.05.2018
Представитель Кудрина не подтвердил его согласие возглавить Счетную палату
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Представитель главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина не подтвердил информацию о его согласии возглавить Счетную палату.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ.

«У нас есть комментарий со вчерашнего дня: получил предложение и обдумывает его. Я ничего не опровергаю, но и не подтверждаю. Если он согласится, он скажет. Если он не согласится, он не скажет. Откуда это может источник знать», — цитирует RNS представителя Кудрина.

Напомним, накануне депутаты предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Позже сам Кудрин подтвердил эту информацию. По его словам, ему надо «серьезно подумать». Окончательное решение Кудрин обещал принять к понедельнику.

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