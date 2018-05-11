К КЗСК предъявили требования на 132,6 млн рублей
Конкурсный управляющий ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) 10 мая сообщил о получении требований кредиторов на общую сумму 132,6 млн рублей.
Наиболее крупные требования предъявили ПАО «Банк Йошкар-Ола» (114 млн рублей) и АО «Татэнерго» (11,6 млн рублей), говорится на сайте единого федерального реестра о банкротстве.
В марте 2018 года Арбитражный суд Татарстана запустил начальную процедуру банкротства в КЗСК. Напомним, что завод подал заявление о собственном банкротстве в августе 2017 года.
3 мая КЗСК официально получил статус стратегической организации.Промышленность Татарстан
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