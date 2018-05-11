Новости промышленности

17:40 МСК
Новости раздела
Промышленность

К КЗСК предъявили требования на 132,6 млн рублей

16:51, 11.05.2018
К КЗСК предъявили требования на 132,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Конкурсный управляющий ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) 10 мая сообщил о получении требований кредиторов на общую сумму 132,6 млн рублей.

Наиболее крупные требования предъявили ПАО «Банк Йошкар-Ола» (114 млн рублей) и АО «Татэнерго» (11,6 млн рублей), говорится на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

В марте 2018 года Арбитражный суд Татарстана запустил начальную процедуру банкротства в КЗСК. Напомним, что завод подал заявление о собственном банкротстве в августе 2017 года.

3 мая КЗСК официально получил статус стратегической организации.

Промышленность Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также