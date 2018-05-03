КЗСК официально получил статус стратегической организации

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) официально включен в перечень стратегических организаций России.

Соответствующее распоряжение кабмина размещено на официальном портале правовой информации.

В марте 2018 года Арбитражный суд Татарстана запустил начальную процедуру банкротства в КЗСК. Напомним, что завод подал заявление о собственном банкротстве в августе 2017 года. При этом в октябре того же года завод попал в список стратегических предприятий России, но официально это не было потверждено.