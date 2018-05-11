«Горожанин» Стоцкий и его друзья смогут сфотографироваться с болельщиками 13 мая

Перед заключительным матчем сезона в РФПЛ между «Уфой» и обладателем Кубка России — 2018 «Тосно» из Ленинградской области, который состоится 13 мая, состоится фотосессия болельщиков с футболистами уфимской команды, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Интересно, что на афише к этому мероприятию изображены те футболисты, что с большой долей вероятности не будут участвовать в последнем поединке сезона, — Дмитрий Стоцкий, Ондржей Ванек, Джемал Табидзе и Еркебулан Сейдахмет.

Стоцкий получил четыре желтых карточки и пропускает эту игру, Ванек и Сейдахмет в последнее время были травмированы, а Табидзе тоже был не готов к игре.

«Уфе» нужен положительный результат в это воскресенье для занятия шестого места, тосновцы борются за выживание в РФПЛ, несмотря на владение Кубком России.

