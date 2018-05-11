В Самаре на время ЧМ-2018 вводятся ограничения на проведение митингов и пикетов

В Самаре с 25 мая по 25 июля вводятся ограничения на проведение любых публичных мероприятий, не связанных с чемпионатом мира по футболу. Соответствующий приказ департамента по вопросам общественной безопасности региона опубликован на сайте областного правительства.

Так, ограничения будут действовать в отношении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. В этот период их разрешается проводить с 9.00 до 17.00 в сквере «Родина», на автодроме в Куйбышевском районе города и в парке культуры «Нефтяник». Количество участников не должно превышать 150 человек.

Ранее подобные ограничения ввели и в Казани — в столице РТ с 25 мая по 25 июня все публичные мероприятия, не связанные с турниром, могут проводиться с 9.00 до 14.00 и длиться не дольше 2 часов.