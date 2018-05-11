Магомедовым предъявили обвинение в организации преступного сообщества

МВД России предъявило совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, подозреваемые вину не признали. Из фабулы обвинения следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед прикрывал незаконные операции. Кроме того, в мошенничестве, по версии следствия, участвовал и экс-глава компании «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артур Максидов.

В обвинении также говорилось, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд руб.

Напомним, ранее суд арестовал Магомедовых и Максидова до 30 мая.