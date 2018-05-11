Уфимский журналист об уходе Стоцкого из «Уфы»: «Дима сделал свое дело, Дима может уходить»

Уфимский спортивный журналист Максим Балобанов, обозреватель информационно-делового издания RBToday, поделился своими мыслями с «Реальным временем» о том, кто выиграет из сделки «Уфы» и «Краснодара» по переходу 28-летнего полузащитника Дмитрия Стоцкого.



— Дима сделал свое дело, Дима может уходить! Три сезона в Уфе для воспитанника калининградского футбола, ранее и не думавшего о попадании в сборную России, а теперь реально находящегося на ее пороге, — сплошные плюсики. Сейчас Стоцкий уходит из стана пока еще полуреального участника Еврокубков в его постоянные участники. Потенциал 28-летнего полузащитника безусловен. «Уфа» же получит хорошую денежную компенсацию, которую вполне может потратить на повышение собственной атакующей боеспособности. Хотя без Стоцкого, шикарного разгонщика атак, она явно ослабнет, — сказал Балобанов.

Напомним, по информации некоторых СМИ, «Уфа» и «Краснодар» близки к завершению сделки по переходу полузащитника Дмитрия Стоцкого. Переход может быть завершен в течение ближайшей недели. Сумма трансфера составит, по оценкам разных изданий, от 1,5 до 2 миллионов евро.