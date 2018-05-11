В Татарстане суд запретил букмекерам работать в одном здании с «Синей птицей»

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Верховный суд РТ в апелляции признал законными претензии прокуратуры к работе букмекерской конторы ООО «Санторин» на улице Ленина в Зеленодольске.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в одном здании с букмекерами функционирует семейный клуб «Синяя птица». А по закону букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок не могут быть расположены в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения.

Зеленодольская прокуратура обратилась в горсуд с иском о признании незаконной и прекращении деятельности ООО «Санторин». Горсуд иск удовлетворил в полном объеме, и оспорить это решение в апелляции букмекерам не удалось. Оно вступило в силу.

Ранее прокуратура внесла представление главе исполкома Буинска в связи с неоплатой госконтрактов.