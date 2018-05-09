Прокуратура внесла представление главе исполкома Буинска из-за неоплаты госконтрактов

Прокуратура Татарстана проверила исполнение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведенной в исполкоме Буинска.

В результате проверки было вынесено представление в адрес главы исполкома. По данным прокуратуры, в Буинске имеется задолженность по контракту, заключенному в 2017 году с ООО «Дорсервис». Эта компания провела ремонт дорог на 216 тыс. рублей, однако денег не получила, сообщает «Коммерсантъ Казань».

Также без оплаты осталось ОАО «Буинское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» — муниципалитет не заплатил более 211 тыс. руб. за работы по содержанию путепровода.

Ранее в буинской школе прокуратура нашла наркотики. По сообщению прокуратуры РТ, в кабинетах химии хранятся и используются серная и соляная кислота, отнесенные к таблице III списка IV прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.