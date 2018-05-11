В России предложили уменьшить расходы на пенсии на 51,5 млрд рублей

Минфин России предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 млрд рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет.



Всего расходы по разделу «Социальная политика» предложено сократить на 52,93 млрд рублей.

При этом в Пенсионом фонде сообщили, что расходы на выплату пенсий в 2018 году вырастут почти на 99 млрд рублей, а трансферт из федерального бюджета сократится на 68,3 млрд рублей, передает ТАСС.

Отмечается, что общие расходы на пенсии вырастут на 371 млрд рублей до 7,35 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года.