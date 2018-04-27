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Реальные пенсии в России за I квартал 2018 года выросли на 2,2%

17:58, 27.04.2018 1
Реальные пенсии в России за I квартал 2018 года выросли на 2,2%
Фото: pixabay.com

Реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года. Об этом сказано в материалах Росстата.

При этом средний размер назначенных пенсий в первом квартале составил 13 317 рублей.

С учетом произведенной в январе 2017 года единовременной выплаты реальные пенсии в первом квартале 2018 года снизились на 9,6%.

Напомним, что реальный размер средней ежемесячной пенсий в России в январе — феврале вырос на 3% в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты. С 1 апреля социальные пенсии повысились на 2,9%.

АналитикаЭкономикаФинансы
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:43
    Не смешите пенсионеров. Стыдно.
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